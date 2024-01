Notte dei Licei al Classico “Marzolla”

Come ogni anno, il Liceo Classico di Brindisi prende parte all’iniziativa nazionale “La Notte dei Licei”. Nella serata di venerdì si e’ tenuta, per l’ottava edizione, l’anteprima presso l’istituto scolastico di via Nardelli. Uno spettacolo realizzato intera mente dagli studenti sul tema “Personaggi comici e tragici dall’antichità ad oggi”, argomento individuato dai docenti. In programma teatro, musica, danza. Nel corso della serata c’è’ stata la presentazione del libro di Diana Ligorio “Occhi di lupo, cuore di cane”. Un romanzo che tratta la storia di uno dei tanti poliziotti che indagavano sulla strage di Capaci, a Palermo, con l’uccisione del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Alla serata ha presenziato il prefetto di Brindisi, Michela La Iacona. Presenti il Questore e comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza. Ha fatto gli onori di casa la preside Carmen Taurino.