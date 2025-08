“Notte delle stelle” – Osservazioni astronomiche e visita guidata in notturna al Castello Dentice di Frasso

Prosegue la rassegna “Sere d’estate in castello” con un appuntamento che unisce storia, scienza e

suggestione. Il 10 agosto, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno ospiterà “Notte delle stelle”, una

serata speciale che abbina la visita guidata del maniero all’osservazione del cielo stellato, in

compagnia dell’astrofilo Davide La Fauci.

L’iniziativa prevede una visita in notturna del piano nobile e le segrete, per poi proseguire all’esterno,

dove i partecipanti potranno scoprire, grazie all’utilizzo del telescopio, i misteri del cielo notturno.

In occasione della notte di San Lorenzo, la serata sarà interamente dedicata all’origine delle “stelle

cadenti” e agli aspetti meno noti del nostro sistema solare.

Durante l’osservazione, ci si alternerà al telescopio per ammirare da vicino pianeti, costellazioni e

altri corpi celesti.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di Carovigno,

nell’ambito del cartellone estivo carovignese.

Info e prenotazioni: www.pastpuglia.it, castellodicarovigno@gmail.com