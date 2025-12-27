Notte di Capodanno a Brindisi con Ciccio Riccio





Brindisi saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno con una lunga notte di musica nel cuore della città. Tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1 gennaio 2026, dalle 23.30 alle 2.30, largo Gianni D’Errico, antistante il Nuovo Teatro Verdi, diventa il punto di ritrovo per la Notte di Capodanno in piazza con Ciccio Riccio.



Iniziativa cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Linea di Intervento 03.02 “Turismo e ospitalità” – “Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche”. L’appuntamento fa parte del cartellone Capodanni di Puglia, il programma promosso da Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni capoluogo, nell’ambito degli accordi pubblici per la promozione del brand Puglia. La musica accompagna il passaggio tra un anno e l’altro aprendo il 2026 con una piazza piena, animata, in movimento. Brindisi si ritrova sotto il palco tra balli, allegria e divertimento, in quella leggerezza contagiosa e in quella voglia di festa che fa sentire tutti parte della stessa notte.



Protagonisti i dj, gli speaker e i vocalist di Ciccio Riccio, affiancati da ballerini, animazione dal vivo ed effetti scenografici che accompagnano il pubblico fino all’attesa del countdown. Quindi la piazza si trasforma in un grande dancefloor a cielo aperto con la musica che prende spazio: dopo la mezzanotte si continua senza interruzioni fino alle ore 2.30. Sul palco l’editore fondatore di Ciccio Riccio, Mino Molfetta, insieme a Valentina Molfetta, Andrea Sabato, Paolo Molfetta, Lilly Mazzone e Max Lestingi, con le ragazze della Allure Agency e il corpo di ballo della Street School di Teddy Wigga.