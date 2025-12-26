“Notte di Luce”: una serata di musica, emozione e solidarietà a Brindisi

Brindisi è pronta a vivere un momento speciale, un’occasione per lasciarsi avvolgere dalla magia del Natale e dalle note che scaldano il cuore. Domenica 28 dicembre, alle ore 20, nella Parrocchia SS. Resurrezione, il Coro Polifonico Mater Misericordiae insieme all’Orchestra da Camera Mater Misericordiae guideranno il pubblico in un viaggio musicale fatto di emozioni profonde, armonie avvolgenti e momenti di pura gioia.

La serata sarà ancora più speciale grazie alla partecipazione del Coro “In…Canto” dell’Istituto Comprensivo Casale, composto da alunni e genitori, che si unirà al Mater Misericordiae in alcuni passaggi chiave, portando freschezza, entusiasmo e un calore unico. La musica diventa così un abbraccio condiviso, un’occasione per sentirsi vicini e uniti, mentre il cuore si riempie di gioia e di speranza.

Tra i momenti più attesi, la Fantasia di Valzer, arrangiata dal Maestro Anna Maria Sabino Pasquale, direttore del coro, sarà un elegante omaggio a Johann Strauss nel bicentenario della sua nascita. Un brano leggero e raffinato, capace di trasportarci tra fascino e magia, tra sogno e leggerezza.

Questa serata non è solo un concerto: è anche un gesto di solidarietà e di vicinanza a chi affronta la malattia con coraggio, perché l’evento è dedicato all’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, e ogni nota diventa un messaggio di speranza.

Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor, Marea Seaside Brindisi, Quaranta Caffè e Lacorte Impianti SRLS, che con la loro vicinanza alla musica, all’arte e alla cultura rendono possibile questo evento straordinario. La loro generosità, unita al patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e del CSV – Centro di Servizio per il Volontariato di Brindisi, e al sostegno dei media partner BrindisiTime e Idea Radio nel Mondo, testimonia come la musica e la solidarietà possano camminare insieme, illuminando la comunità.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito, perché la musica, la condivisione e la gioia del Natale devono poter raggiungere tutti.

Non mancate a questa occasione di magia e bellezza: lasciatevi trasportare dalle melodie, dall’entusiasmo dei cori e dall’energia dell’orchestra, e fate spazio nel cuore alla gioia, alla speranza e all’incanto del Natale. Vi aspettiamo per vivere insieme una Notte di Luce che resterà nel cuore di tutti. A tutti voi, con affetto e calore, auguriamo un Buon Natale e delle serene e gioiose feste.