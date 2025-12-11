“Not(t)e di Natale”, un Recital per la raccolta fondi per l’acquisto di un Ecografo Digitale di nuova generazione



“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano-Madre Teresa di Calcutta”. Presso il Museo Ribezzo di Brindisi si è tenuto un Recital “Not(t) di Natale”, storie, tradizioni, poesie e musica per il prossimo Natale. L’evento, ideato e condotto da Emanuele Castrignano’, è stato organizzato dalla “Fondazione Di Giulio”, con il patrocinio del Comune di Brindisi e in collaborazione con il Polo Biblio-Museale “Ribezzo”. Al pianoforte la prof.ssa Patrizia Taurisano. Una serata all’insegna della magia che solo il Natale può dare e che ha coinvolto tutti i presenti. Durante l’evento sono state raccolte donazioni per l’acquisto di un Ecografo Digitale di nuova generazione. L’Ecografo sarà destinato all’ambulatorio di Senologia ASL di Via Dalmazia, Brindisi. Grande è l’impegno della prof.ssa Raffaella Argentieri, Presidente della Fondazione Di Giulio, che da tanti mesi si spende senza sosta per la realizzazione di questo progetto e che, all’inizio dela serata, ha comunicato ai presenti che L’Ecografo è stato già ordinato perché, ormai, manca pochissimo al raggiungimento della cifra necessaria. Un risultato veramente esaltante che premia tanto lavoro e dedizione da parte della prof.ssa Argentieri che ha creduto fermamente nella validità della proposta. Un pensiero è stato rivolto al grande e indimenticabile dott. Tonino di Giulio che ha sempre creduto nell’assoluta validità della prevenzione che può sicuramente salvare la vita. L’acquisto di un Ecografo LOGIQ S8 XDclear 2.0+, risulta fondamentale per la prevenzione del tumore al seno per tutta la provincia e non solo. Ci sono già state importanti partecipazioni alla raccolta e manca ormai soltanto un piccolo sforzo per l’obiettivo di arrivare a 40.000 euro. Lo stato delle donazioni viene aggiornato costantemente. È stato importante sostenere questa raccolta-fondi perché è necessario sensibilizzare sulla prevenzione e supportare i medici e il personale sanitario che lavorano sempre con tanta professionalità. “La prevenzione oncologica, opportunamente applicata, può essere più efficace di qualsiasi terapia- Dr. Tonino Di Giulio”. Una serata speciale con un nobile fine e tanti sono stati gli applausi al termine delle varie performance. Anna Consales