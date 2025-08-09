Notte di San Lorenzo – distribuiti in spiaggia sacchetti per la differenziata

L’Amministrazione Comunale e la Teknoservice hanno voluto dar seguito alle iniziali iniziative di sensibilizzazione ed incentivazione alla Raccolta Differenziata approfittando di serate speciali , quale quelle delle “stelle cadenti” , per invitare chi frequenterà gli arenili a gestire in maniera separata il conferimento dei rifiuti prodotti.

Sono stati consegnati, oltre a volantini esplicativi, tre tipologie di buste per conferirvi il VETRO – la PLASTICA e L’INDIFFERENZIATA.

Per evitare di disperdere “cicche di sigarette” sono stati messi a disposizione del piccoli contenitori.

A seguito di questa particolare serata, che vedrà analoga tipologia di supporto e sensibilizzazione per la imminente nottata di ferragosto, Teknoservice ha predisposto per le prime ore dell’alba una pulizia della Litoranea Nord [ovviamente nella speranza che ciò sia reso possibile dalla probabile presenza di tende], immettendo in servizio uomini e mezzi, normalmente non previsti nelle giornate domenicali.

L’Amministrazione Comunale e la Teknoservice, che presumono di avere reso un servizio apprezzato dalla cittadinanza, sono certi che i giovani frequentatori della “serata delle stelle cadenti” , così come per quella del “ferragosto”, sapranno dare una risposta positiva all’invito loro rivolto.