Notti.magiche a Brindisi – Stasera le semifinali del torneo “Addò Giurgola”

NOTTI MAGICHE A BRINDISI: STASERA LE SEMIFINALI DEL TORNEO OVER 45 “ADDÒ GIURGOLA”. DOMANI FINALI E SOLIDARIETÀ CON L’ASL

BRINDISI – Sotto il cielo di un’estate brindisina, parafrasando le celebri note di “Notti Magiche”, l’atmosfera si fa rovente sul rettangolo di gioco di Piazza Santa Teresa. Il torneo di basket Over 45 “Addò Giurgola” entra ufficialmente nel vivo: questa sera si disputeranno le attesissime semifinali. Un palcoscenico importante per un evento che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, reso possibile anche grazie alle testate giornalistiche locali che hanno dato ampio risalto alla manifestazione, accendendo i riflettori su questo splendido angolo di sport cittadino.

Il programma sul campo per oggi offre due sfide stellari che promettono spettacolo e spalti gremiti. Si parte alle ore 19:00 con il primo dentro o fuori tra Altair Cafè e I Feel Devotion. A seguire, alle ore 20:45, sarà la volta del secondo match che vedrà l’Adria Basket Academy Master Bari incrociare le canotte con i locali de Li Cagghiusi.

Ma il vero fascino di questo torneo risiede nelle storie scritte sul cemento. Di fronte si incroceranno atleti che in passato sono stati compagni di squadra nelle categorie giovanili o nei campionati minori, avversari storici di mille battaglie e amici fraterni nella vita di tutti i giorni. A fischiare e a far rispettare il regolamento in campo ci saranno, ironia della sorte, gli stessi identici arbitri degli anni d’oro. Anche per i direttori di gara l’età avanza, proprio come per i veterani che cercano di fare canestro, ma la passione, il carisma e la precisione restano intatti, arricchendo la serata di un’ulteriore e romantica sfumatura amarcord.

Tuttavia, i sentimenti durano solo fino al riscaldamento. All’alzare della palla a due, i protagonisti dimenticheranno ogni legame e ogni acciacco: l’istinto competitivo prenderà il sopravvento e lascerà spazio alla pura e sana voglia di vincere, regalando al pubblico l’agonismo dei tempi migliori. Le due formazioni vincenti staccheranno il pass per la finalissima di domani sera, venerdì 24 luglio.

Proprio la giornata di domani unirà indissolubilmente lo sport alla solidarietà. In occasione delle finalissime di venerdì 24 luglio, infatti, a partire dalle ore 17:30, in Piazza Santa Teresa sarà presente l’autoemoteca della ASL per una raccolta straordinaria di sangue. Un’iniziativa lodevole che invita atleti, tifosi e cittadini a fare canestro nel campionato della generosità, compiendo un gesto vitale prima del fischio d’inizio dei match decisivi.

