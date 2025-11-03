Il Centro Medico Apulia promuove la prevenzione urologica maschile: bastano pochi minuti per prendersi cura della propria salute.

Mesagne, novembre 2025 – Ogni giorno gli uomini compiono decine di gesti automatici: si radono, accompagnano i figli a scuola, si preparano per andare a lavoro, portano a spasso il cane. Eppure, c’è un gesto fondamentale che troppo spesso viene rimandato: prenotare una visita di controllo. Con la campagna “Novembre Azzurro 2025 – È più semplice di quanto immagini”, il Centro Medico Apulia invita tutti gli uomini, giovani e adulti, a compiere un passo concreto verso la prevenzione delle patologie urologiche e andrologiche, ricordando che un semplice controllo può davvero fare la differenza.

Un minuto del tuo tempo può cambiare il futuro, non servono ore né coraggio, solo la decisione di agire. Una semplice telefonata è sufficiente per prenotare un controllo specialistico in grado di individuare precocemente disturbi comuni come:

• Tumori della prostata e dei testicoli

• Problemi di fertilità

• Disfunzioni sessuali

• Patologie uro-genitali

Il Centro Medico Apulia propone pacchetti personalizzati a prezzi ridotti per tutto il mese di novembre:

Under 40

– Visita urologica/andrologica + ecografia € 120 (anziché € 154)

Over 40

– Visita urologica/andrologica + ecografia + esame PSA € 130 (anziché € 166)

L’esame PSA rappresenta uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce del tumore alla prostata, tra le neoplasie più diffuse nella popolazione maschile sopra i 50 anni.

La voce degli specialisti

“La prevenzione non deve far paura,” spiega il Dott. Francesco Boezio, urologo presso il Centro Medico Apulia.

«Una visita urologica è un atto di responsabilità verso sé stessi e la propria famiglia. Spesso basta un controllo per individuare situazioni che, se trattate in tempo, permettono di evitare conseguenze gravi. La salute maschile merita la stessa attenzione che gli uomini dedicano a tutto il resto della loro vita quotidiana.»

A sottolineare l’importanza della diagnosi precoce interviene anche il Dott. Salvatore Brigante, urologo del Centro Medico Apulia.

«Molti pazienti arrivano tardi, quando i sintomi sono ormai evidenti. Il nostro obiettivo è cambiare questa abitudine: la prevenzione è semplice, accessibile e può davvero salvare la vita. Un controllo annuale è il miglior investimento sulla propria salute.»

Prenotazioni:

Tel. 08311970111

Numero verde: 800 894 100

Centro Medico Apulia – Mesagne (BR)

Novembre Azzurro è il momento giusto per cominciare: un controllo oggi può fare la differenza domani.