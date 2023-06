NUBIFRAGIO DU BRINDISI – URGENTE AVVISO ALLA CITTADINANZA

Viste le condizioni meteorologiche in crescente peggioramento e che stanno creando numerose criticità sul territorio comunale, si invita la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario e nel caso prestare la massima attenzione.

Molte strade della città sono state chiuse per impercorribilità e altre saranno chiuse alla circolazione veicolare (es.: via Ciciriello, Via Mater Domini, Via Vespucci, Via Provinciale per San Vito nei pressi del parco Cillarese, Via Provinciale per Lecce nei pressi della Questura, Via Tor Pisana, ecc.)