NUBIFRAGIO – VIGILI DEL FUOCO ANCORA A LAVORO

Aggiornamento ore 20

soccorso VVF per maltempo:

Da inizio emergenza per maltempo sono stati effettuati 35 interventi, di cui una decina per soccorrere persone in auto.

Rimangono in attesa ancora 20 interventi.

I sottopassaggi pedonali della stazione ferroviaria sono al momento impraticabili.

Per integrare il dispositivo di soccorso ordinario in servizio presso la provincia di Brindisi e gestire la condizione di emergenza, il Comando ha deciso di: