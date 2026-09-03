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Nucleo di valutazione della Performance del Comune di Brindisi, pubblicato l’Avviso pubblico per le dichiarazioni di disponibilità

Scade alle ore 12 di venerdì 25 settembre prossimo il termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico di componente del Nucleo di valutazione della Performance del Comune di Brindisi.

È stato pubblicato oggi, giovedì 3 settembre 2026, infatti, il relativo Avviso pubblico, con il quale il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, rende noti i requisiti richiesti, le cause di incompatibilità, le modalità di nomina, la durata dell’incarico e il relativo compenso, precisando modalità e termine di presentazione delle candidature.

Il testo dell’Avviso pubblico è al seguente link

Avviso pubblico per la nomina di 3 componenti del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Brindisi
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