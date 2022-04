“NULLA È IMPOSSIBILE A DIO”, PAPA FRANCESCO

In una Piazza San Pietro finalmente affollata da tantissime persone, Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa per la Domenica delle Palme. Un pensiero particolare al momento terribile che il mondo sta vivendo:”Nulla è impossibile a Dio, anche far finire la guerra. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale per arrivare alla pace. Chi fa la guerra dimentica l’umanità “, queste le parole del Santo Padre che ha voluto così focalizzare l’attenzione sull’Ucraina sconvolta dalla guerra e sulle tante vittime innocenti. Con la Domenica delle Palme iniziano le celebrazioni della Settimana Santa. La Pasqua 2022 segna il ritorno alla normalità dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia e finalmente si potranno celebrare tutti i Riti. Una Pasqua di speranza e di rinascita! Anna Consales