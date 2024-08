Nuoto, la brindisina Greta Denti ai Campionati Italiani di Roma 2024

Nello Stile Libero l’atleta 16enne migliora tutti i suoi tempi

Ritrovarsi tra le prime posizioni in Italia è sicuramente uno degli obiettivi più belli dell’estate ed uno stimolo per il futuro. Greta Denti, nuotatrice brindisina (classe 2008), tesserata per Enjoy Center di Cellino S. Marco, combattente nata ed orgoglio dei genitori torna dai Campionati Italiani di categoria di Roma con una serie di risultati più che incoraggianti. Tante rinunce e tanti sacrifici ripagati da grandissime soddisfazioni a partire dagli ottimi risultati ottenuti ai “Criteria” nazionali di Riccione, passando dai primi posti anche a livello assoluto in occasione dei campionati regionali estivi di Bari, con il premio per la migliore prestazione ottenuta nei 400 sl, per finire con la partecipazione nei giorni scorsi ai Campionati Italiani di categoria di Roma, dove Greta ha gareggiato nei 200-400-800 Stile Libero. Finalista nei 400 sl, ha sfiorato la finale nei 200sl ed è passata dalla 22ª alla 11ª posizione negli 800 sl migliorando il suo personale di 8 secondi.

“E’ stata una stagione piena di soddisfazioni – dice Greta – a partire da Riccione fino a chiudere a Roma. Roma era un sogno, ma soprattutto una sfida tra me ed il mio allenatore Maurizio Vilella fatta nel 2019 ed alla fine ci siamo riusciti, raggiungendo risultati che solo un anno fa non avrei mai pensato di ottenere. Grazie a tutti coloro che mi hanno seguito e sostenuto sono riuscita a raggiungere ottimi risultati, che per me sono un punto di partenza e mi spronano a migliorarmi sempre”.

Per Greta l’anno agonistico appena terminato, infatti, è stato un anno di rilancio e di crescita. Ha fatto miglioramenti inimmaginabili, basti pensare che un paio d’anni fa aveva addirittura pensato di smettere. Primi tifosi e sostenitori della nuotatrice brindisina sono mamma Mina e papà Giorgio che ci tengono a rimarcare il lavoro di tutto il suo staff: “Vogliamo ringraziare il suo allenatore Maurizio Vilella, probabilmente se non fosse per lui Greta non solo non avrebbe fatto questo percorso, ma forse non nuoterebbe neppure. Per lei non è solo il suo allenatore, ma il suo porto sicuro dove attraccare i suoi sogni, le sue ansie ed il suo futuro. Grazie al nutrizionista, dottor Nicola Deliso, professionista sempre attento, preciso e presente in tutte le dinamiche agonistiche e non solo, a Tiziano Mele, mental coach che ha fatto emergere in Greta consapevolezza e serenità, all’osteopata, Marco Stefano, professionista preciso e coinvolgente ed alle fisioterapiste Daniela Capraro e Ramona Guadalupi sempre disponibili, attente e propositive. Vogliamo ringraziare la società Feel Good by Enjoy per la struttura messa a disposizione, sempre all’avanguardia per la piscina e la palestra, con orari specifici d’allenamento. Ringraziando tutte le persone di riferimento, vogliamo fare un ringraziamento particolare alla presidente Monica Martina, per aver supportato con la sua presenza le atlete seguendole negli eventi importanti e come ultimo gli italiani al Foro Italico a Roma”.

In ultimo un ringraziamento speciale va proprio a Greta per il suo impegno, dedizione e perseveranza, ricordandole che “un vincitore non è altro che un sognatore che non si è mai arreso”. Siamo certi che Roma 2024 è un punto di partenza per traguardi più ambiziosi.