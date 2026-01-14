Nuova energia per l’Appia Project Mesagne Volley: arriva RWE

Una nuova energia per il volley femminile: RWE entra nella famiglia dell’Appia Project Mesagne Volley. Nelle piccole società sportive, ogni giorno è una scalata. Dietro ogni allenamento, ogni trasferta, ogni divisa c’è un mondo fatto di sacrifici, impegno costante e investimenti che spesso superano le forze di chi, con passione, lavora per offrire alle ragazze un percorso di crescita come atlete e come donne. Le società che credono nel volley femminile sanno bene cosa significa tenere acceso un sogno: significa ore in palestra, risorse da cercare e creatività per far quadrare i conti, con il solo obiettivo di non spezzare quell’entusiasmo che nasce sui campi di gioco.

Per questo l’Appia Project Mesagne Volley ha stretto un accordo con lo sponsor RWE, azienda leader nel settore energetico e tra i principali attori nella produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia e nel Mondo.

Un’azienda che ha scelto di sostenerci, riconoscendo il valore educativo, sociale e sportivo che si costruisce ogni giorno nelle palestre della nostra città, dove centinaia di ragazze si preparano non solo a vincere partite, ma a crescere insieme, come gruppo e come comunità.

E l’energia che RWE porta con sé non è soltanto quella che produce con i propri impianti ma è anche simbolica: è la forza di un’azienda che crede nel territorio, nelle persone e nella capacità dello sport di generare valore. A Mesagne RWE è già protagonista: con il Parco Eolico Mondonuovo, uno dei più grandi impianti eolici onshore dell’azienda in Italia, capace di fornire energia verde pari al fabbisogno di circa 55.000 famiglie italiane, grazie alle sue 9 turbine da 5,9 MW ciascuna. Un’opera realizzata in tempi molto rapidi, grazie al contributo di oltre 500 professionisti, di cui buona parte locali, e con un approccio che integra innovazione e rispetto per l’ambiente.

Ed è proprio questa attenzione al territorio a rendere ancora più significativa la scelta di sostenere l’Appia Project Mesagne Volley.

Un segnale forte che dimostra come investire nello sport, soprattutto in quello femminile, significhi investire nel futuro. Grazie, RWE, per aver creduto nel nostro volley. L’Appia Project Mesagne Volley è pronta a trasformare questa nuova energia in risultati, entusiasmo e opportunità per tutte le sue giovani atlete.