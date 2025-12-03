Nuova forza lavoro nel Comune di Brindisi senza aggravi di spesa sul bilancio dell’Ente locale

Nuove assunzioni al Comune di Brindisi senza aggravi di spesa sul bilancio dell’Ente locale. Sono cinque i giovani laureati originari del Brindisino e del Tarantino che il 1° dicembre, alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna, hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro per l’attuazione dei progetti europei per la coesione, essendo risultati vincitori di un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attuatori dei fondi europei.

Si tratta di figure non dirigenziali da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari e che – come ha rilevato il sindaco nel riceverli oggi – «hanno tutti fatto esperienza di lavoro lontano da casa, per rientrarvi in quest’occasione, quasi invertendo la tendenza che vede i giovani andare fuori per poter lavorare».

È il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, infatti, a prevedere di realizzare tali assunzioni a tempo indeterminato con i costi del personale assunto che gravano sui fondi comunitari di coesione per l’intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo.

«Cominciando da oggi e per tutto il mese di dicembre, il Comune procederà a una serie di assunzioni importanti – ha detto l’assessore alle Risorse Umane, Daniela Maglie -. Le prime, quelle di oggi, sono eterofinanziate e riguardano figure professionali di “istruttori economico-statistici”. Abbiamo partecipato con grande fiducia a questo Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio e siamo stati selezionati con ben sei nuovi funzionari, 5 dei quali hanno già preso servizio, in possesso di professionalità e competenze specifiche in materia di politiche di coesione. Questi giovani rappresentano l’inizio di un percorso – ha proseguito Maglie -, perché nei prossimi giorni ci saranno nuovi ingressi in Municipio, all’esito dei concorsi che sono in itinere e che riguardano tre funzionari tecnici, un funzionario avvocato, un funzionario informatico e due istruttori amministrativi».