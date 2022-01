NUOVA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO, DIRAMATA NUOVA CIRCOLARE APPLICATIVA DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI

Il Dipartimento Promozione della Salute comunica che sono state aggiornate le indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi nell’ambito scolastico, in applicazione delle disposizioni nazionali. L’obiettivo è rispettare il più possibile il bisogno della didattica in presenza, garantire la sicurezza sanitaria e limitare il contagio da Covid. Per agevolare la diagnosi, l’esecuzione dei test può essere effettuata dai pediatri o dalle farmacie della Rete regionale dei test SARS-CoV-2, su richiesta dei medici o dei pediatri. Il rientro a scuola è possibile solo con attestazione di esito negativo del test molecolare o antigenico rapido eseguito, nei tempi stabiliti, presso una struttura della Rete regionale dei test SARS-CoV-2.Tutte le info qui http://rpu.gl/NcptFGlossario su http://rpu.gl/covid-cosa-fare