Nuova Giunta – Luperti: tanto tempo per far rientrare dalla finestra chi è uscito dalla porta…

Il varo della nuova Giunta comunale di Brindisi conferma che il centro destra non è realmente in condizioni di governare questa città, con i suoi problemi e con l’assoluta necessità di scelte immediate.

Ovviamente nulla di personale, ma la scelta del nuovo vice sindaco va letta come un tentativo di non rompere i fragilissimi equilibri ricostituitisi all’interno di Fratelli d’Italia. E c’è il rischio concreto che qualcuno sia uscito dalla porta per rientrare dalla finestra. Purtroppo la stessa cosa è accaduta anche tra i Moderati, mentre in Forza Italia si è messa in discussione l’unica cosa che aveva retto l’onda d’urto della crisi per affidare il Bilancio ad un nuovo assessore.

Il tutto, in aggiunta ad un insensato rimescolamento delle deleghe che determinerà gravissimi problemi logistico-organizzativi anche alla struttura comunale.

Francamente dal Sindaco Marchionna mi sarei aspettato di più, anche se comprendo che avere a che fare con forze politiche prive di qualsiasi cultura di governo non è cosa semplice. E’ questo il motivo per cui chiedo proprio al primo cittadino di farsi garante dell’azione amministrativa, rispendendo al mittente qualsiasi tentativo di trasformare la casa comunale in un luogo dove promuovere iniziative poco chiare e soprattutto non rispondenti ai reali interessi dei cittadini di Brindisi. Lino Luperti – consigliere comunale