Nuova International School. Un “college” per ragazzi dai 3 ai 18 anni

Un vero e proprio college per stare a scuola non solo per studiare, fare i compiti e imparare le lingue ma anche per pranzare, fare sport e tante attività ludiche. Inaugurata a Brindisi, in via Cellino 25, al quartiere Sant’Elia, la International School, con la direzione della dott.ssa Carmela D’Angelo. Docenti madrelingua per insegnare inglese e tanto altro. Si parte lunedì 1 settembre, dalle 8.00 alle 16.00. Un modo anche per agevolare la vita famigliare, consentendo ai genitori di operare nelle loro attività con serenità’. Previste anche alcune agevolazioni con fasce orarie gratuite per le famiglie meno abbienti. Questo per una convenzione con il Comune di Brindisi, proprietario dell’immobile. Presenti il sindaco, Giuseppe Marchionna, il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Antonino, gli assessori Tedesco e Pisanelli, il presidente della Provincia, Toni Matarrelli, autorità civili e militari. Tanto entusiasmo per una iniziativa importante che deve avere la giusta considerazione.