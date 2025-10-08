Nuova intimidazione a Ostuni, Palmisano (M5s) ‘inaccettabile gesto contro dirigente Pd Epifani’

Europarlamentare: “Battaglie per rispetto della legalità andranno avanti con più forza’

“Ancora una volta la nostra città subisce l’onda della violenza e dell’intimidazione. Esprimo la mia solidarietà al dirigente del Pd, ed ex consigliere regionale Giovanni Epifani, vittima di un episodio inaccettabile ed inqualificabile, con il taglio di decine di piante di ulivo. Sono certa che le forze dell’ordine stanno lavorando con attenzione e serietà per individuare gli autori di questo insano gesto. Questa comunità è forte e matura per isolare queste manifestazioni di sopruso e prevaricazione. Occorre per questo una ferma e unanime condanna per quanto avvenuto”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Non ci faremo intimorire. Sono certa che le battaglie quotidiane per il rispetto della legalità e per una convivenza civile e democratica – conclude l’europarlamentare – saranno in grado di respingere con forza ogni subdolo tentativo di condizionare l’operato chi serve la propria comunità con passione e diligenza”.