Nuova piastra dell’ospedale di Ostuni: trasferita l’Unità operativa di Patologia clinica

Dopo il trasferimento avvenuto nei giorni scorsi e completato questa mattina, da domani venerdì 23 maggio apriranno al pubblico il Centro prelievi e il Laboratorio di analisi, ospitati nella nuova “piastra” dell’ospedale di Ostuni, al piano terra, con accesso da via Miccoli.

“Per la ristrutturazione della piastra – sottolinea il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio – sono stati intercettati e utilizzati i fondi comunitari Fesr e Pnrr. Inoltre per il completamento dei lavori e gli acquisti degli arredi, necessari per l’accreditamento della struttura, sono state utilizzate risorse regionali. Colgo l’occasione per ringraziare la Regione Puglia, che ha accompagnato e sostenuto tutto il percorso, e il Comune di Ostuni per il costante supporto istituzionale”.

L’ingegner Renato Ammirabile, direttore dei lavori (avviati a settembre 2022) sottolinea che “Il Centro prelievi e il Laboratorio di analisi occupano 600 metri al piano terra su una superficie complessiva di circa duemila metri quadri, totalmente riammodernati con nuovi arredi e attrezzature di ultima generazione. Fondamentali sono state le molteplici attività tecnico-amministrative che hanno consentito di riattivare la struttura secondo il cronoprogramma. Sempre al piano terra, in tempi brevi saranno trasferiti anche il Pronto soccorso con il Servizio 118 e la Radiologia”.

Grande soddisfazione esprimono il direttore sanitario dell’ospedale, Francesco Paolo Lisena, e il dirigente responsabile dell’Unità operativa di Patologia clinica del Presidio, Paolo Ciola, per questo traguardo che rappresenta un passo importante verso il rilancio della struttura ospedaliera.

Al primo piano della nuova piastra è già attivo il collegamento con l’edificio ospedaliero attraverso una passerella coperta che porta direttamente alle sale operatorie e al reparto di Chirurgia.