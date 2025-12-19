“Nuova San Pietro” e “Per San Pietro” avviano un percorso politico comune

Nuova San Pietro, insieme all’associazione Per San Pietro, ha partecipato alle ultime elezioni amministrative in coalizione con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e due rappresentanti civici del centrodestra (per i quali, in particolare su richiesta del M5S, sono state chieste le dimissioni dai rispettivi partiti e dalle cariche in FDI e Lega), condividendo un progetto politico fondato sulla partecipazione, sulla trasparenza e sul rispetto delle istituzioni.

Oggi confermiamo la nostra piena sintonia con la linea politica dei consiglieri Alberto Liaci ed Erminia Monteduro: una linea che valorizza l’autonomia di giudizio, il confronto costruttivo e il ruolo centrale del Consiglio comunale come luogo di dialogo e di decisione condivisa.

Dopo una fase di osservazione, Nuova San Pietro e l’associazione Per San Pietro tornano attivamente in campo. Nel paese esistono molte istanze ancora in attesa di risposte e una crescente richiesta di ascolto, rappresentanza e partecipazione.

Nei prossimi giorni avvieremo un percorso politico comune, chiaro e aperto, con l’obiettivo di raccogliere contributi, costruire proposte e dare risposte concrete ai bisogni della comunità, nel solco di una politica responsabile e orientata al bene comune.

Nuova San Pietro e Per San Pietro ripartono da qui.