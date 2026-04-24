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“Nuova San Pietro” – Sanità, ora servono risposte sull’ospedale “N. Melli”

L’ospedale N. Melli non può restare avvolto nell’incertezza. Parliamo di servizi essenziali, di diritti, di vita quotidiana delle persone.

Per questo rivolgiamo un appello ai consiglieri Alberto Liaci e alla Presidente del Consiglio Erminia Monteduro affinché si assumano la responsabilità di portare chiarezza su una situazione che oggi appare ancora troppo poco definita.

I cittadini devono sapere a che punto sono i lavori, quali servizi saranno realmente attivati e soprattutto quali sono i tempi concreti di realizzazione.

Non bastano annunci o promesse. Serve trasparenza, serve verità, serve un confronto pubblico che metta tutti davanti alle proprie responsabilità.

La sanità è una priorità. E su questo non sono più accettabili ritardi o silenzi.

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