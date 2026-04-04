Nuova sede di “Ottica Minno”, in viale Aldo Moro

A dieci anni di distanza dall’avvio dell’attività commerciale, Renzo Minno ha inaugurato la nuova sede della sua attività “Ottica Minno”. Si trova in via Giuseppe Di Vittorio 79, ad angolo con viale Aldo Moro, in un punto strategico per il rione Commenda. I locali sono ampi e rispondono in pieno alla volontà del titolare di trasformare il suo negozio in un punto di incontro in una città che sta tentando di rilanciare proprio il ruolo dei “negozi di prossimità”. Ottica Minno è associata a Confcommercio Brindisi.







