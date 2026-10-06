Nuova serata di musica con Silvia Flores

Venerdì 9 ottobre Silvia Flores torna con un altro appuntamento musicale e canoro, la “Notte Degli Oscar”, presso l’ Hotel Ristorante Belvedere, in Contrada Caselli, località Specchiolla. Si esibiranno le miglior voci del territorio selezionate dalla cantante. In consolle il violinista Lello Lacenee. Cinque Ospiti di eccezione, il cantante brindisino Amedeo Calà, l’attrice Antonella Conserva, la cantante Rosita Anglani, il cantante imitatore Franco de Cantis e il Front Man della band Queentology, Vito Cricelli. L’inizio è previsto per le ore 21. Per info telefonare al n. 3475323913.