Nuova stagione, stessa emozione: la Dinamo Basket Brindisi si presenta alla città

La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare che lunedì 23 settembre, alle ore 18:30, presso la suggestiva Sala Capitello di Palazzo Granafei-Nervegna, si terrà l’evento ufficiale di presentazione della squadra e dello staff per la nuova stagione sportiva.

Un appuntamento atteso e imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati che avranno l’occasione di conoscere da vicino i protagonisti della prossima stagione sportiva, la seconda consecutiva in Serie B Interregionale. Sarà un momento di grande emozione per la città, che potrà stringersi attorno alla squadra e scoprire le novità che ci attendono sul campo e fuori.

Alla presentazione interverranno il presidente del club, i dirigenti, il coach e lo staff tecnico, insieme a tutti i giocatori che vestiranno la maglia della Dinamo Brindisi.

Siete tutti invitati a partecipare a questa importante occasione per condividere insieme i valori e le ambizioni che ci guideranno nel corso della stagione. Al termine della presentazione, ci sarà spazio per una sessione di domande con la stampa.