Nuova vita e nuova pista al campo di atletica del Masseriola

Dopo 4 anni di lavoro torna a vivere e a splendere l’impianto di atletica leggera “Montanile” in contrada Masseriola. Un impianto storico, in cui ha corso decenni fa anche il leggendario Pietro Mennea. Oggi c’è’ stata l’inaugurazione dell’impianto con le prime gare riservate al settore giovanile. La pista e’ omologata per gare ufficiali. Utilizzabili anche le piste nuove per salto triplo, salto in lungo e salto in alto. Presenti, oltre a centinaia di appassionati, l’on. Mauro D’Attis, il sindaco Giuseppe Marchionna, l’assessore Teodoro Scarano, l’assessora Lucia Vantaggiato, il capogruppo PD, Francesco Cannalire, i vari rappresentanti della Fidal e del Coni provinciale. A breve saranno potenziati altri settori dell’impianto, con nuove attrezzature omologate a norma. E sono disponibili anche, come ha detto D’Attis, 2 milioni e mezzo di euro, rivenienti dalle economie per la costruzione del nuovo stadio, sempre a Masseriola, per la nuova tribuna coperta, per gli spogliatoi e per altre migliorie.