Nuove assunzioni della Sanitaservice Brindisi

La Sanitaservice Asl Br, società interamente controllata dall’Asl Brindisi, rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità categoria D – riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’articolo 1, della Legge 68/99 e ss. mm. ii., iscritti nello specifico elenco ex art. 8 della medesima Legge. L’assunzione fa riferimento alla ricerca dei seguenti profiliprofessionali: Un esperto paghe; Un esperto contabile. Il bando è il modello di domanda, sono scaricabili utilizzando il seguente link

https://sanitaservice.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/bandi-e-avvisi-di-selezione-per-i-quali-e-possibile-presentare-domanda-di-partecipazione.html?fbclid=IwY2xjawI9UZlleHRuA2FlbQIxMAABHZsafEyGPSY5O7qCwL4T3GUWcj-HzsA9u34hrufKeFhh-1_8ztbT1fIH5A_aem_897N-E1KNkNiO_aaI1HzGQ