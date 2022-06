NUOVE NOMINE NELL’ARCIDIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI

Nel Nome santo di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. A lode e gloria Sua.

Il giorno 02 aprile u.s., il Santo Padre papa Francesco ha nominato Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano S.E. Mons. Fabio Ciollaro, Vicario Generale della nostra Arcidiocesi, dono immenso di Dio per la nostra Chiesa locale e onore del nostro presbiterio.

Resasi vacante la parrocchia San Vito martire in Brindisi, ne diviene parroco il sac. Claudio Cenacchi conservando l’incarico di Cancelliere Arcivescovile. Lo affiancherà come collaboratore parrocchiale il sac. Giorgio Nacci.

Il sac. Francesco Funaro diviene parroco della parrocchia Santa Maria in Betlem in Mesagne; a lui succede quale parroco della parrocchia Santa Maria Assunta in San Donaci il sac. Antonio De Marco, mantenendo l’Ufficio di Economo Diocesano.

Mons. Pio Realino Conte è nominato Canonico Penitenziere della Cattedrale e rettore del Santuario Cittadino Santa Maria degli Angeli in Brindisi; a lui succede, quale parroco della parrocchia SS. Resurrezione in Brindisi, il sac. Andrea Giampietro, mantenendo il suo servizio nella Pastorale vocazionale.

Il giorno 15 maggio 2022 ho eretto una nuova parrocchia in Brindisi con il Titolo di san Carlo di Gesù (Charles de Foucauld). Come suo primo parroco è nominato il sac. Vito Paparella, che è anche il responsabile di tutto il Centro Pastorale Benedetto XVI.

Il sac. Antonio Miccoli diviene cappellano della chiesa Madonna della Favana e collaboratore della parrocchia Sant’Antonio Abate in Veglie; a lui succede, quale parroco della parrocchia Santa Maria del Carmelo in Villa Baldassarri, il sac. Sergio Vergari.

Nelle rispettive sedi dove già svolgono il loro ministero di amministratori parrocchiali divengono parroci: il sac. Raffaele Ardito Tateo (parrocchia Sacra Famiglia in Locorotondo); il sac. Stefano Bruno (parrocchia Madonna del Pozzo in Ostuni); il sac. Cosimo Schena (parrocchia San Francesco d’Assisi in Brindisi); il sac. Francesco Cisaria (parrocchia Santa Maria Vergine del Carmelo in Ostuni); a lui viene anche affidato l’incarico di co-economo diocesano.

Il sac. Costantino Baccaro diviene rettore della chiesa San Michele Arcangelo in San Vito dei Normanni; a lui subentra il sac. Giuseppe Nigro quale rettore curato della chiesa Santa Maria Goretti in Serranova.

Il sac. Salvatore Centonze è nominato rettore della chiesa SS. Trinità e Santa Lucia in Brindisi.

Il sac. Luca Tondo è nominato rettore della chiesa San Benedetto in Brindisi, restando vicario parrocchiale della Parrocchia San Giustino de Jacobis.

Nell’Azione Cattolica Italiana della nostra Diocesi: il sac. Alessandro Luperto è nominato Assistente unitario; il sac. Cosimo Zecca è confermato Assistente del settore adulti; il sac. Giorgio Nacci è confermato Assistente del settore giovani; il sac. Pietro Demita diviene Assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi.

Il Sac. Donato Pizzutolo è nominato segretario dell’Arcivescovo e Direttore dell’Ufficio Caritas Diocesana.

A tutti la mia benedizione e l’augurio di buon cammino.

Brindisi, 10 giugno 2022

 Domenico CALIANDRO

Arcivescovo