NUOVE SEDE PER CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA. APPROVATO ORDINE DEL GIORNO DI OGGIANO

“Approvato alla unanimità l’odg presentato nell’ultima seduta di Consiglio Comunale, (insieme ad altri consiglieri comunali), per l’individuazione di una nuova sede per il corso di laurea di Economia aziendale, Management e Diritto d’impresa dell’Università degli Studi di Bari adeguatamente attrezzata per una formazione di qualità – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia dott. Massimiliano Oggiano – La cultura, la formazione universitaria e l’offerta formativa rappresentano un grande valore aggiunto per la Città ed un patrimonio di inestimabile valore per il futuro dei nostri ragazzi che non possono avere appartenenza politica! Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto e mi complimento con tutto il Consiglio Comunale – conclude Oggiano”.