NUOVI AIUTI PER LE IMPRESE – OGGI INIZIATIVA DI CONFINDUSTRIA

Si è tenuto oggi presso il Salone di Rappresentanza di Confindustria Brindisi un importante workshop finalizzato ad illustrare la nuova programmazione regionale 2021/27, con particolare riferimento alle misure a sostegno degli investimenti delle imprese nella Regione Puglia.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Brindisi, ha visto – dopo i saluti introduttivi del Presidente di Confindustria Brindisi, Dott. Gabriele Menotti Lippolis e dell’ODCEC di Brindisi, Dott.ssa Barbara Branca – gli autorevoli interventi dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, della Direttrice del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio e del Direttore generale di Puglia Sviluppo Spa, Dott. Antonio De Vito.

I lavori sono stati moderati dal Direttore di Confindustria Brindisi, Dott. Angelo Guarini.

Grande soddisfazione è stata espressa dai due Presidenti per la platea particolarmente qualificata, con un’ampia partecipazione di imprenditori, professionisti, rappresentanti del mondo politico e istituzionale locale.

Il Presidente di Confindustria Brindisi ha ringraziato la Regione Puglia per l’importante lavoro svolto a sostegno delle imprese e per la particolare attenzione alle esigenze delle stesse, soprattutto in una difficile fase economica come quella attuale. Lippolis ha sottolineato, in particolare, le recenti novità introdotte che prevedono un incremento delle agevolazioni sugli investimenti a favore delle imprese.

Il Presidente Barbara Branca ha rilevato l’importanza della formazione e della informazione sulle risorse che la Regione Puglia rende disponibili per investimenti sul territorio e di come i dottori commercialisti possano svolgere importante funzione di monitoraggio sulla fruizione dei bandi e ha rimarcato infine l’importanza della sinergia tra il mondo delle imprese e quello dei professionisti.

L’Assessore Delli Noci ha specificato in particolare che la Regione Puglia con la nuova programmazione ha inteso, oltre ad indicare le risorse disponibili, definire la strategia per i prossimi anni, costruendo i bandi sulla base delle diverse dimensioni ed esigenze aziendali, favorendo la creazione delle filiere, e prevedendo come fondamentale il tema della formazione all’interno dei contratti di programma.

La Dott.ssa Berlingerio ha evidenziato i temi su cui si è basato il lavoro della Regione nella predisposizione della nuova programmazione, in particolare quelli della green economy, dell’economia del mare e della logistica – in considerazione della posizione strategica della Puglia al centro del Mediterraneo – e la necessità di estendere a tutta la comunità i benefici ottenuti grazie alla ricerca industriale e all’innovazione.

Il Dott. De Vito ha messo in evidenza l’elevato numero di domande presentate, le ingenti risorse erogate, l’importanza dell’interlocuzione con il mondo datoriale e sindacale e ha affermato che in Puglia questo sistema ha portato importanti risultati, anche grazie alla collaborazione con il mondo bancario e della ricerca.

All’evento era presente il Direttore di Confindustria Bergamo, Dott. Paolo Piantoni, con alcuni componenti della struttura, in virtù di un avviato rapporto di collaborazione tra le Confindustrie di Bergamo e Brindisi. Il Dott. Piantoni ha espresso vivo compiacimento per il clima di collaborazione ed integrazione tra imprenditori e Regione, per la vivacità imprenditoriale locale e la particolare sensibilità e competenza dimostrata dalla Regione Puglia nell’utilizzazione delle risorse a favore delle imprese.