Nuovi finanziamenti al Comune di Mesagne, lunedì prossimo la conferenza stampa

Si svolgerà il prossimo lunedì 4 luglio – alle ore 10 presso la Sede municipale di Palazzo dei Celestini (stanza del Sindaco), in via Roma a Mesagne – la conferenza stampa convocata per annunciare i recenti finanziamenti pubblici assegnati al Comune di Mesagne.