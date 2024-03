Al via le operazioni di posa in opera di nuove attrezzature ludiche in alcuni parchi cittadini.

Le attività, affidate alla Dettagli Urbani s.a.s. di Lattarulo Gianpaolo & C., con sede in Putignano (Ba), proseguiranno nelle prossime settimane e riguarderanno la villa comunale “Papa Giovanni Paolo II”, l’area gioco di via San Lorenzo da Brindisi, l’area gioco di viale Risorgimento, l’area gioco di via Torino ang. via Bari e la villa comunale “Cento Pini”.