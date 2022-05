NUOVI INCARICHI A BRINDISI PER PUGLIA POPOLARE

Si è svolto nella giornata di venerdì 20 maggio 2022 il coordinamento cittadino di Puglia Popolare presieduto dal segretario cittadino Raffaele Iaia alla presenza di diversi amici e amiche. Nel corso dell’incontro sono state illustrate alcune problematiche attuali che vedono contrapporre forze politiche ed organizzazioni sindacali e datoriali, in modo particolare la questione del Porto e degli insediamenti produttivi e per tali argomenti ci riserviamo a breve di intervenire avendo più cognizione con i dati oggettivi, precisando anche che non siamo per le prove di forza o far parte della tifoseria, ma solo nell’esclusivo interesse della città di Brindisi. Abbiamo dopo questo lungo periodo di pandemia voluto andare ad individuare la responsabile del movimento femminile nella città di Brindisi di Puglia Popolare e su proposta del coordinatore cittadino è stata designata la signora Anna Comunale dipendente Regione Puglia la quale, già da tempo ha dimostrato e dimostra dedizione alla crescita del movimento. Inoltre tra i presenti sono state individuate delle figure che per le loro competenze possono apportare utile contributo alle problematiche della città come il sig. Antonio Rotondo quale referente per le politiche della mobilità e dei Trasporti ; Fabio Pochi unitamente a Giovanni Cairo per quanto riguarda la questione energia e ambiente, Michele Rotondo si occuperà di attività produttive commercio servizi e artigianato, la signora Stefania Chiriaco si occuperà delle politiche abitative in modo particolare per l’insediamento di contrada Torre Rossa, la sig.ra Rosa Cioce si occuperà del settore formazione e Mariolina Grassi con Salvatore Lazzari e Luciana Di Giulio si occuperanno dei rapporti con il volontariato e l’associazionismo, mentre Antonio e Luca Pisani per quanto attiene l’organizzazione. Questo è solo un primo passo ma a breve saranno designati altri referenti per altri settori come ad esempio per il sociale ecc ecc . Ci prefiggiamo di prestare la massima attenzione a tutti i settori e categorie e proprio per questo stiamo lavorando per aggregare delle personalità interessanti con specifiche competenze per far crescere il movimento Puglia Popolare nella città di Brindisi. Il coordinamento cittadino