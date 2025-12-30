Nuovi ingressi in Fratelli d’Italia a Brindisi

Il gruppo di Fratelli d’Italia Brindisi continua a crescere e a rafforzarsi, arricchendosi ogni giorno di nuove energie, competenze e professionalità che credono nel progetto politico e nei valori del nostro partito.

Tra i nuovi tesserati il Dott. Gianluca Alparone e il Dott. Carlo Gabrieli stimati dottori commercialisti della città di Brindisi, professionisti riconosciuti per la loro serietà, preparazione e impegno nel tessuto economico e sociale locale.

Si unisce anche l’avvocato Fabio Speranza, affermato professionista che porta con sé esperienza, visione e competenza giuridica di alto livello.

L’ingresso di queste figure conferma come il nostro partito cittadino sia sempre più attrattivo per professionisti qualificati, pronti a mettere il proprio bagaglio umano e professionale al servizio della comunità e del territorio.

Avanti insieme, con passione, serietà e senso di responsabilità, per costruire una Brindisi sempre più forte e protagonista.

