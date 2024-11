Nuovi progetti presso la Parrocchia Ss. Resurrezione

La Parrocchia Ss. Resurrezione, nel Quartiere Cappuccini di Brindisi, si rinnova partendo da nuovi progetti creativi di evangelizzazione e di coinvolgimento dei piccoli e dei giovani.

La Kids Tv nasce dall’intuizione di alcuni nostri ragazzi che frequentano la Parrocchia. Le esperienze di vita e le proposte formative della Comunità, vengono rilette dagli occhi vispi e dinamici dei nostri ragazzi.

Il Murales, ora presente sul perimetro di recinzione dell’edificio Parrocchiale, è stato realizzato grazie al contributo economico 8xmille di Caritas Italiana, in collaborazione con la Cooperativa Officine Arca di Guagnano, per dare colore e movimento alla staticità del perimetro parrocchiale. I ragazzi, guidati dagli animatori, hanno scelto temi, forme e colori che sono un messaggio visibile costantemente da tutti coloro che passano dalla Parrocchia, invitando ad una “ecologia integrale”.

Il laboratorio GA-ME (mi metto in gioco), è la prosecuzione del lavoro iniziato lo scorso anno col progetto “Murales” e realizzato sempre grazie ai fondi 8xmille di Caritas Italia.

Gli operatori di Office Arca stimolano i ragazzi ad esprimere la loro creatività attraverso il gioco, l’arte, il fumetto, favorendo tra i partecipanti dinamiche di comunicazione, cooperazione, libertà espressiva.