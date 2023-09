NUOVI SPAZI NEL PORTO PER LA MARINA MILITARE – FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA

Firmato questo pomeriggio, a bordo della nave della Marina Militare “Garibaldi” (per la prima volta nel porto di Brindisi), il protocollo che consentirà alla Marina M ilitare di utilizzare le nuove banchien che sorgeranno nella “cassa di colmata”, nel porto esterno di Brindisi. “Queasto protocollo – ha detto il presidente dell’Autorita di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi – favorirà lo sviluppo economico e occupazionale della città. Brindisi, d’altro canto, fa bene a favorire la presenza della Marina Militare perche’ aumenta anche l’attrattivita’ turistica. La settimana prossima aggiudicheremo l’appalto per la Cassa di colmata. Un’opera che vale 80 milioni di euro. Entro due anni sara’ ultimata e consentirà al porto di Brindisi di avere banchine con fondali di 14 metri e di poter accogliere grandi navi militari. Sarà il secondo porto dell’Adriatico dopo quello di Trieste. Contemporaneamente si procederà con interventi nel seno di Ponente con un investimento di 16 milioni di euro”. Presenti, oltre ad Ugo Patroni Griffi, l’Ammiraglio Salvatore Vitiello e il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Luigi Amitrano. Ha partecipato anche il sindaco Giuseppe Marchionna. “Un momento importante per la città – ha detto Marchionna – e sarà sempre grande la collaborazione tra Comune e Marina Militare”.