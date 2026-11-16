Nuovo direttivo, nuove energie e tanti progetti per il territorio e la comunità

Una nuova squadra, nuove energie e tanta voglia di fare. L’associazione Periferia riparte con un nuovo direttivo, pronta a rinnovare il proprio impegno sul territorio e a promuovere iniziative concrete a favore dei quartieri periferici e dell’intera comunità.

Alla guida dell’associazione, in qualità di presidente, Francesca Massaro, affiancata dalla vicepresidente Camilla Oggiano.

Completano il nuovo direttivo:

Marcella Petrugno, componente

Antonella Sicilia, componente

Gianluca Franzel, componente

Alessio Ciraci, componente

Vito Micaletti, componente

Fabio Speranza, componente

Emilio Pettinau, componente

Valeria Pasulo, componente

Carmelo L’Attore Marzo, componente

Adolfo Semeraro, componente

Massimiliano Oggiano, componente

Una squadra composta da persone che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione per il bene comune.

Il nuovo percorso nasce con obiettivi chiari e importanti: promuovere il volontariato, la solidarietà, la cura dei quartieri periferici e le iniziative a favore della comunità.

L’associazione intende essere una presenza attiva e costante sul territorio, capace di ascoltare i cittadini, raccogliere le loro esigenze e trasformarle in progetti e azioni concrete. Particolare attenzione sarà rivolta alle persone più fragili, a chi vive situazioni di difficoltà e a tutti coloro che hanno bisogno di sostegno e vicinanza.

A rappresentare questa nuova fase anche il nuovo logo dell’associazione, simbolo di unione, famiglia, partecipazione e solidarietà. Un’immagine che racchiude i valori e la missione di Periferia: costruire insieme una comunità più forte, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

A breve sarà comunicata la programmazione delle iniziative sociali e delle attività che il nuovo direttivo intende realizzare.

Il messaggio della nuova squadra è chiaro: non bastano le parole, servono presenza, ascolto e fatti concreti. Perché il cambiamento parte dalle persone e dall’amore per il proprio territorio.

Periferia: si riparte da qui! Sempre presenti, sempre dalla parte dei più deboli.