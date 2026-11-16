Nuovo direttivo, nuove energie e tanti progetti per il territorio e la comunità
Una nuova squadra, nuove energie e tanta voglia di fare. L’associazione Periferia riparte con un nuovo direttivo, pronta a rinnovare il proprio impegno sul territorio e a promuovere iniziative concrete a favore dei quartieri periferici e dell’intera comunità.
Alla guida dell’associazione, in qualità di presidente, Francesca Massaro, affiancata dalla vicepresidente Camilla Oggiano.
Completano il nuovo direttivo:
- Marcella Petrugno, componente
- Antonella Sicilia, componente
- Gianluca Franzel, componente
- Alessio Ciraci, componente
- Vito Micaletti, componente
- Fabio Speranza, componente
- Emilio Pettinau, componente
- Valeria Pasulo, componente
- Carmelo L’Attore Marzo, componente
- Adolfo Semeraro, componente
- Massimiliano Oggiano, componente
Una squadra composta da persone che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione per il bene comune.
Il nuovo percorso nasce con obiettivi chiari e importanti: promuovere il volontariato, la solidarietà, la cura dei quartieri periferici e le iniziative a favore della comunità.
L’associazione intende essere una presenza attiva e costante sul territorio, capace di ascoltare i cittadini, raccogliere le loro esigenze e trasformarle in progetti e azioni concrete. Particolare attenzione sarà rivolta alle persone più fragili, a chi vive situazioni di difficoltà e a tutti coloro che hanno bisogno di sostegno e vicinanza.
A rappresentare questa nuova fase anche il nuovo logo dell’associazione, simbolo di unione, famiglia, partecipazione e solidarietà. Un’immagine che racchiude i valori e la missione di Periferia: costruire insieme una comunità più forte, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.
A breve sarà comunicata la programmazione delle iniziative sociali e delle attività che il nuovo direttivo intende realizzare.
Il messaggio della nuova squadra è chiaro: non bastano le parole, servono presenza, ascolto e fatti concreti. Perché il cambiamento parte dalle persone e dall’amore per il proprio territorio.
Periferia: si riparte da qui! Sempre presenti, sempre dalla parte dei più deboli.