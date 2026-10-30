Nuovo affresco del crocifisso nella parrocchia al rione Bozzano

La Parrocchia San Giustino de Jacobis di Brindisi ha vissuto giovedì sera un momento di profonda riflessione e condivisione culturale e spirituale. La comunità ha ospitato l’incontro sul tema “Arte e liturgia: il nuovo affresco”, dedicato all’opera realizzata e donata dal Maestro Pino Nardelli nel mese di agosto 2026.

L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori ed esperti del mondo dell’arte, della cultura e delle istituzioni ecclesiastiche, a partire da S.E. monsignor Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi e Ostuni. A seguire Maurizio Marinazzo, architetto e presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi, Katiuscia Di Rocco, Direttore della Fondazione Biblioteca Pubblica Arcivescovile “Annibale De Leo”, Pino Nardelli, artista e autore dell’opera, Massimo Guastella, docente di Unisalento, Don Cosimo Posi, Parroco di San Giustino de Jacobis e coordinatore dell’evento, Teodoro De Giorgio, storico dell’Arte, musicologo e saggista. E’ stata un’occasione per la cittadinanza e per tutti gli appassionati d’arte religiosa per ammirare il nuovo affresco e approfondirne il significato teologico ed estetico all’interno dello spazio liturgico della parrocchia.