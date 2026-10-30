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Nuovo affresco del crocifisso nella parrocchia al rione Bozzano

Nuovo affresco del crocifisso nella parrocchia al rione Bozzano

La Parrocchia San Giustino de Jacobis di Brindisi ha vissuto giovedì sera un momento di profonda riflessione e condivisione culturale e spirituale. La comunità ha ospitato l’incontro sul tema “Arte e liturgia: il nuovo affresco”, dedicato all’opera realizzata e donata dal Maestro Pino Nardelli nel mese di agosto 2026.
L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori ed esperti del mondo dell’arte, della cultura e delle istituzioni ecclesiastiche, a partire da S.E. monsignor Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi e Ostuni. A seguire Maurizio Marinazzo, architetto e presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi, Katiuscia Di Rocco, Direttore della Fondazione Biblioteca Pubblica Arcivescovile “Annibale De Leo”, Pino Nardelli, artista e autore dell’opera, Massimo Guastella, docente di Unisalento, Don Cosimo Posi, Parroco di San Giustino de Jacobis e coordinatore dell’evento, Teodoro De Giorgio, storico dell’Arte, musicologo e saggista. E’ stata un’occasione per la cittadinanza e per tutti gli appassionati d’arte religiosa per ammirare il nuovo affresco e approfondirne il significato teologico ed estetico all’interno dello spazio liturgico della parrocchia.

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