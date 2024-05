Nuovo appuntamento a Brindisi con l’Arte Contemporanea

L’iniziativa culturale, è ideata, organizzata e curata dagli artisti Fabrizio “Relè” Distante e

Maurizio Sardanelli di Brindisi e Ruggero Cairo di Ostuni.

Sede dell’evento, saranno le prestigiose sale espositive del Bastione Carlo V, in

collaborazione con la casa di quartiere Minimus.

La mostra, una collettiva d’arte moderna e contemporanea, metterà assieme 24 artisti del

territorio nazionale frutto di anni di collaborazioni interpersonali e cooperazioni artistiche.

La selezione attenta degli organizzatori si dimostra ancora una volta di pregio, riuscendo a

mettere assieme opere di Maestri d’Arte affermati e con una esperienza artistica

pluridecennale, passando ad artisti contemporanei noti al pubblico e presenti

puntualmente in svariate esposizioni giungendo a nuove proposte ma dal forte impatto

stilistico.

Il ventaglio artistico è ricco e vario riuscendo a spaziare tra più generi come il figurativo,

iper realismo, astrattismo e installazioni su tela, passando ad opere scultoree

contemporanee e fantasy.

Artisti in esposizione:

Sergio Abbrescia “Lusa” – Lucia Cairo – Massimo Carriero – Alex Caminiti – Carmelo Conte

Andrea Contaldi – Antonella Cucinelli – Carmelo Fabio D’Antoni – Fabrizio “Relè” Distante

Miguel Gomez – Angela Greco – Stefano Iaia – Gabriele Magrì – Vittorio Magrì – Biagio

Monno “Toy Blaise” – Antonio Pugliese – Giovanni Quarta – Stefania Robassa – Giuseppe

Roma – Maurizio Sardanelli – Frank Snare – Franco Tarantino – Tommaso Tedesco

Gabriella Viapiana.

A presentare l’evento durante il vernissage d’apertura, sarà la nota giornalista Anna

Consales di Brindisi, affiancata dal commento critico del Rettore dell’Accademia di Belle

Arti Arcaista Italiana Antonio Santoro.

L’evento è patrocinato dal Comune di Brindisi, dall’Associazione Espressioni d’Arte di

Ostuni e Rassegna Italia SAS.