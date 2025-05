Nuovo appuntamento con i #RepertiParlanti del Museo di Mesagne

Martedì 27 maggio alle ore 17:30 in Biblioteca comunale l’incontro la professoressa Flavia Frisone.

Si terrà martedì 27 maggio, a partire dalle ore 17:30, presso la sala lettura della Biblioteca comunale “Ugo Granafei” in piazza IV Novembre, il nuovo appuntamento del ciclo di conferenze #Repertiparlanti. Promosso dall’Amministrazione comunale, attraverso la direzione scientifica del MATER, l’appuntamento è organizzato con l’intento di avvicinare il pubblico alla ricca collezione del Museo Archeologico del Territorio di Mesagne e alla scoperta dell’antichità.

La prof.ssa Flavia Frisone, Ordinario di Storia Greca presso l’Università del Salento, relazionerà su “Storie dell’aldilà”, illustrando le potenzialità offerte dallo studio delle sepolture per la conoscenza delle società antiche. Per i partecipanti è previsto l’ingresso gratuito al Museo dopo la conferenza e la possibilità di usufruire di laboratori gratuiti destinati ai più piccoli, sino a 10 anni d’età, presso l’area kids della Biblioteca. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Segreteria del MATER ai numeri: 0831.732289 – 3425886581.

Si precisa che, in occasione dell’iniziativa, la Sala lettura della Biblioteca non potrà essere utilizzata come spazio di studio e consultazione. A tale scopo, a partire dalle ore 15:30, sarà disponibile il punto lettura allestito presso il parco “Potì”.