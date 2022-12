NUOVO APPUNTAMENTO CON “IL SALOTTO DEL CURRO AL BASTIONE”

Un altro imperdibile appuntamento della rassegna “IL SALOTTO DEL CURRO AL BASTIONE” presso il Bastione Carlo V a Brindisi, in cui l’associazione IL CURRO-APS, in collaborazione con WWF Brindisi Ente Gestore della Casa di Quartiere, ha proposto degli eventi che hanno visto un consenso di pubblico sempre crescente e attento, dove anche i palati più fini hanno potuto gustare le evoluzioni, rivoluzioni e acrobazie culturali in tutte le forme.

Domenica 18 dicembre dalle ore 18.00 IL CURRO propone, quindi, il Masterclass e laboratorio di tecnica vocale titolato “Coscienza della Voce cantata e parlata” tenuto dalla Vocal Coach Professoressa Antonella Rubino.

Sarà un’immersione nel mondo della Voce e dei suoi segreti: la tecnica respiratoria, la pronuncia, il timbro, l’articolazione, l’inflessione, la proiezione del suono, il gesto, l’espressione, l’allenamento vocale, la dizione, l’estensione e la tessitura, la duttilità, l’agilità, etc…

Siate curiosi di conoscere la Vostra voce e di apprendere le tecniche per poterla usare al meglio e per preservarne le caratteristiche nel tempo. Il Masterclass non è solo indicato per chi canta ma per tutti, ed in particolare per chi vuole utilizzare la propria voce in modo appropriato ed efficace.

Regalatevi questo laboratorio dove imparerete ad amare, conoscere e migliorare uno strumento importantissimo e personalissimo: la Vostra Voce! Vi aspettiamo!

Per info e prenotazioni telefonare a 349 8195650