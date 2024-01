Nuovo consiglio Camera di Commercio – Le valutazioni critiche di Confesercenti

Con Decreto n.8 del 15 gennaio 2024 del Presidente della Giunta della Regione

Puglia, Michele Emiliano, è stato nominato il nuovo Consiglio della neo istituita

Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, in rappresentanza dei settori previsti

dallo statuto dell’ente camerale.

“Nelle more dell’esito del giudizio in corso – dichiara il presidente provinciale

di Confesercenti, Michele Piccirillo – prendiamo atto del Decreto del Presidente della

Regione Puglia e delle nomine in esso contenute, ed assicuriamo fin d’ora la nostra

leale collaborazione nell’esercizio del ruolo assegnato, nell’esclusivo interesse del

bene delle aziende e del personale delle Camere di Commercio interessate. Tuttavia, è

d’obbligo rimarcare alcune nostre valutazioni. La Confesercenti della provincia di

Brindisi rivendica un maggiore equilibrio nella rappresentatività delle associazioni

del territorio brindisino, con l’auspicio che il Consiglio di Stato possa essere lo

strumento per raggiungere tale risultato. Nello specifico, le associazioni brindisine

sono rappresentate in questo nuovo consiglio camerale solo da un misero 30 %, cioè

nove consiglieri su 32, a fronte di un numero di aziende iscritte paragonabile a quelle

della Camera di Commercio di Taranto, su dati dell’ultimo anno. Infatti riscontriamo

una differenza minima del 7% a favore dell’ente camerale jonico, in quanto alla

Camera di Commercio di Brindisi sono registrate 42.000 imprese, contro le 45.000

imprese registrate nella Camera di Commercio di Taranto. La composizione del

nuovo consiglio camerale invece riflette dati statistici molto remoti, riferiti a anni

addietro. Nel frattempo, il mondo delle aziende è mutato radicalmente e il tessuto

imprenditoriale di Brindisi, sotto questo aspetto, è cresciuto tanto dal punto di vista

numerico e qualitativo. Pertanto, ribadiamo che la composizione della nuova

rappresentanza non è lo specchio della situazione attuale, conseguentemente il

territorio brindisino viene fortemente penalizzato dallo squilibrio determinato.Questo

per Confesercenti non va assolutamente nel verso giusto”.

Intanto, nell’ottica della salvaguardia degli interessi del nostro territorio,

Confesercenti esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, in Consiglio

comunale di Brindisi, della mozione a sostegno dell’azione della nostra associazione.

Il documento è stato pubblicato proprio oggi all’albo pretorio del Comune.