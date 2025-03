Nuovo Direttivo per l’Associazione

72019 di San Vito dei Normanni

Un Impegno Rinnovato per il Territorio

SAN VITO DEI NORMANNI – L’assemblea annuale dei soci dell’Associazione 72019,

tenutasi nella giornata del 13 marzo 2025, ha visto l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo,

segnando un momento importante per la vita associativa e per le future iniziative a favore

del territorio.

L’incontro, che ha visto una partecipazione numerosa e propositiva, ha permesso di fare il

punto sulle attività passate e di delineare le nuove sfide per il futuro. In un clima di

collaborazione e condivisione, i soci hanno rinnovato la fiducia in un gruppo di lavoro che si

impegna a rappresentare e sostenere le Partite IVA di ogni settore a San Vito dei Normanni.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

● Esposito Marzia – Segretario

● Marangi Luca – Presidente

● Massaro Francesco – Consigliere

● Parata Rosamaria – Segretario

● Russo Vincenzo – Vicepresidente

● Siciliano Dario – Tesoriere

● Veccari Stefano – Consigliere

L’assemblea ha riconfermato la maggior parte dei membri del precedente direttivo, con

l’ingresso di Marzia Esposito, nuova associata, a cui va il benvenuto da parte di tutta

l’associazione.

Durante l’assemblea, il nuovo direttivo ha espresso l’intenzione di aprire le riunioni del

Consiglio Direttivo a tutti i soci, per favorire una partecipazione più attiva e trasparente alla

vita dell’associazione. Questo rappresenta un’importante novità, che sottolinea la volontà di

coinvolgere tutti i membri e di valorizzare il contributo di ciascuno.

“Ringraziamo tutti i soci per la partecipazione e la fiducia accordataci”, ha dichiarato il

neo-eletto Presidente Luca Marangi. “Il nuovo direttivo si impegnerà a portare avanti i

programmi prefissati, a consolidare l’immagine dell’associazione e a ridefinire la nostra

identità, con un’attenzione particolare alle esigenze del territorio e delle attività produttive

locali”.

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale, presente con il Sindaco

Silvana Errico e l’Assessore alla Cultura Alessandra Pennella. L’Associazione 72019 si

impegna a collaborare attivamente con l’Amministrazione per creare eventi e iniziative volte

a valorizzare il territorio di San Vito dei Normanni.

L’Associazione 72019, da sempre libera, autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di

lucro, ribadisce il proprio impegno a promuovere la mutua collaborazione tra i soci, la

valorizzazione del territorio e lo sviluppo socio-economico di San Vito dei Normanni.

Per rimanere aggiornati sulle attività dell’Associazione 72019 e per eventuali

approfondimenti, è possibile consultare i seguenti contatti:

● Email: info@72019.it

● Facebook: https://www.facebook.com/associazione72019/

● Instagram: https://www.instagram.com/settantaduezerodiciannove/