Nuovo portone del Santuario di Cotrino. Domani la conferenza stampa

Il Santuario di Santa Maria di Cotrino di Latiano invita gli organi di informazione, le istituzioni e la cittadinanza alla conferenza stampa di presentazione del progetto per la realizzazione del nuovo portone monumentale del Santuario, impreziosito da pannelli bronzei di rilevante valore artistico e simbolico. L’incontro illustrerà finalità, significato e prospettive di un’iniziativa che non rappresenta un semplice intervento architettonico, ma la creazione di un’eredità destinata a durare nel tempo e a testimoniare la storia della comunità. Martedì 30 Dicembre alle ore 17:30, presso la Sala Convegni dello stesso Monastero, sulla via che da Latiano conduce ad Oria. Durante la conferenza saranno presentati i contenuti del progetto, le motivazioni che ne hanno ispirato la nascita e le modalità attraverso cui enti, realtà culturali e soggetti privati potranno contribuire alla sua realizzazione.