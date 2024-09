Nuovo prestigioso riconoscimento per Christian Romano: il popolare pizzachef brindisino nei giorni scorsi è stato il pizzaiolo ufficiale della serata speciale per il compleanno di Andrea Illy, presidente di Illy Caffè, azienda triestina famosa in tutto il mondo.

Nella residenza privata dell’imprenditore, Romano ha sfornato tre tipologie di pizze per i circa 120 invitati. C’erano la classicissima Margherita e la Crudaiola (con mozzarella, basilico, pomodorini rossi e gialli in cottura e, fuori cottura, rucola, Grana Padano e prosciutto crudo). La terza pizza era invece uno special “inventato” per l’occasione e per il festeggiato: impasto multicereali della Grandi Molini Italiani, provola di Agerola, gorgonzola di bufala e, fuori cottura, albicocche a spicchi, noci e polvere di caffè Illy. Una pizza dai sapori contrastanti che è stata molto apprezzata sia dall’imprenditore che dai suoi invitati.

Attiva dal 1983 al rione San’Elia, inizialmente solo come panificio, la pizzeria Romano Artigiani del Gusto si è imposta negli anni come uno dei nomi più interessanti per il mondo dei lievitati e in particolare per l’arte bianca vocata all’innovazione. Il locale ha oggi il suo punto di forza nella proposta di pizze gourmet, realizzate da Christian, dal figlio Stefano e dal fratello Marco, coadiuvati in sala dalla sorella Sonia e dalla compagna Andrea. In menù ci sono anche quattro tipi di panini (tre dei quali “bun” homemade), cocktail da abbinare alle pizze e dolci fatti in casa.