Nuovo protocollo d’intesa per il Consorzio BR4: siglato l’accordo con l’APS “Demetra per la vita”

Promuovere insieme attività collegate al mondo del mare, alla natura e agli animali con l’obiettivo di facilitare i percorsi di integrazione sociale delle persone a maggior rischio di devianza: con questa premessa, nei giorni scorsi, è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra il Consorzio BR4 e l’APS “ASD Demetra per la vita”. A rappresentare le due organizzazioni, al momento della firma, c’erano il presidente Antonio Calabrese e la presidente Egle Tatiana Ignoni.

L’Associazione di Promozione Sociale con sede a Mesagne e operativa qui e a Brindisi – ispirandosi ai valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della partecipazione – contempla nella propria mission percorsi di inclusione sociale rivolti a minori che necessitano di accompagnamento educativo, ma anche a persone con dipendenze patologiche e ad altre fasce deboli di popolazione. Tra le realizzazioni più recenti, il sodalizio vanta la gestione di una imbarcazione sottratta all’immigrazione clandestina, una barca a vela che è stata ridestinata con fini educativi ad attività che stanno contribuendo alla crescita formativa di giovani che vivono situazioni di disagio determinato da privazioni materiali ed affettive. L’accordo apre a collaborazioni future, di cui il Consorzio al quale afferiscono nove Comuni brindisini intende avvalersi alla luce delle proficue occasioni di cooperazione già sperimentate. L’intesa perseguirà l’interesse generale delle comunità incluse nella forma consortile puntando sulle iniziative sportive, ludico-ricreative e socio-culturali che l’Organizzazione periodicamente pianifica.

Il Consorzio BR4 arricchisce con un altro prezioso tassello le relazioni istituzionali coltivate con i soggetti del terzo settore, nel rispetto del dettato normativo che in Italia conferisce un ruolo di prim’ordine ad un ambito di competenze prezioso per quegli enti che sempre più frequentemente scelgono di avvalersi di sensibilità complementari per il raggiungimento di standard moderni di welfare territoriale.