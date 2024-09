Nuovo provvedimento del Tar a favore della Fondazione San Raffaele

Una nota della Fondazione San Raffaele:

La Fondazione San Raffaele, come suo stile, in merito al provvedimento emanato oggi dal Tar di Lecce non commenta le decisioni della Magistratura ma le rispetta. Riconferma la propria disponibilità a favorire il sereno passaggio della struttura alla Asl BR, sulla base delle disposizioni di legge, attualmente vigenti, come già dichiarato il 10 settembre nell’incontro con il Presidente Emiliano ed i dirigenti regionali e della Asl. Tale passaggio dovrà garantire l’assunzione di tutto Il personale attualmente in forza alla struttura secondo le norme e procedure che la P.A. dovrà porre in essere.

Nell’attesa di tali attività la Fondazione garantirà, come ha sempre fatto, la più completa e migliore assistenza ai pazienti.