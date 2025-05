Nuovo Servizio SCAP per la Salute dei Bambini e Crescita dell’Ospedale

Tommaso Gioia desidera esprimere un sentito ringraziamento al Direttore Generale, Dott. Maurizio De Nuccio, e al Direttore Sanitario, Dott. Enzo Gigantelli, per la loro professionalità, disponibilità e attenzione nei confronti delle esigenze espresse dai rappresentanti dei medici pediatri di libera scelta e da lui stesso.

La proposta della nuova SCAP è stata portata all’attenzione della direzione della ASL da Tommaso Gioia, dopo vari incontri con i rappresentanti dei pediatri, scoraggiati dal fatto che la proposta era stata bocciata due volte negli anni passati. Grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, il progetto è stato rapidamente strutturato e inviato alla Regione.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore miglioramento dei servizi sanitari disponibili per la comunità, garantendo un supporto pediatrico di qualità e accessibile per le famiglie del territorio.

Dichiarazioni di Tommaso Gioia: “Ho voluto fortemente che la SCAP si attivasse e, come avevo anticipato un mese fa in una mia intervista, oggi è realtà. Il risultato raggiunto è straordinario e dimostra quanto sia nella mia intenzione e in quella della direzione strategica valorizzare l’ospedale di Ostuni e l’intero territorio. Non voglio essere ripetitivo, ma devo ribadire che, a differenza di chi considera l’ospedale di Ostuni un ospedale di serie B, stiamo lavorando per la sua crescita. Questo si aggiunge all’apertura, proprio in questi giorni, della nuova ala. Per mio modus operandi, sono abituato a proseguire con risultati concreti; gli spot non mi sono mai piaciuti.”

Molti sono a conoscenza dell’impegno del Consigliere per la Sanità, Tommaso Gioia, nella promozione dell’apertura della nuova ala dell’ospedale di Ostuni, un progetto che segue da molti anni e che, dopo vent’anni, finalmente sta per realizzarsi. Ha anche ringraziato il Presidente Emiliano per aver ascoltato le sue istanze e per essere sempre pronto a migliorare l’offerta sanitaria nel nostro territorio.

Con la SCAP, la Regione Puglia si impegna a garantire un futuro migliore per i più giovani, segnando un importante traguardo nella sanità pubblica locale.