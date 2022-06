NUOVO STABILIMENTO BALNEARE A CERANO – DOMANI LA CONFERENZA STAMPA

Domani, sabato 18 giugno, alle ore 10.00, in località Cerano (nel sito dell’ex Lido Cerano), avrà luogo una conferenza stampa per presentare il nuovo stabilimento balneare “C-Beach”.

I rappresentanti della società proprietaria illustreranno le finalità dell’iniziativa e il programma della giornata inaugurale, prevista per il giorno successivo, domenica 19 giugno.

In particolare, lo stabilimento balneare aprirà al pubblico alle ore 8.00, mentre il taglio del nastro è previsto per le ore 16.00. Seguirà musica live con “Barbablù” e, a partire dalle ore 19.00, dj set Marcello Danese.