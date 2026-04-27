Nuovo stadio a Brindisi – D’Attis (Fi): “Oggi primo sopralluogo. Avanti verso obiettivo”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Nonostante qualche gufo, procede nei tempi previsti l’iter per la realizzazione del nuovo stadio di Brindisi. Come si ricorderà, abbiamo comunicato recentemente lo stanziamento di 37 milioni di euro per questo obiettivo e oggi i tecnici di “Sport e Salute”, la società pubblica che ha l’incarico di realizzare lo stadio in collaborazione con il Comune di Brindisi, ha effettuato il primo sopralluogo nell’area individuata, ossia Contrada Masseriola. Presto ci saranno ulteriori dettagli e la firma della convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri, la società Sport e Salute e il Comune. Il nuovo stadio, capiente e moderno, sarà un orgoglio per la città: andiamo avanti speditamente verso il traguardo”.